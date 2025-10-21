Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:05

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Торт «Киевский» по советскому ГОСТу, пошаговый рецепт с фото Торт «Киевский» по советскому ГОСТу, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор десертов в советском детстве был достаточно велик — от торта «Птичье молоко» домашнего приготовления до «Степки-растрепки», всевозможных манников и «муравейников». Но торт «Киевский» всегда стоял наособицу — ингредиенты для его приготовления нередко приходилось «доставать», а потому готовили его по большим праздникам. Те времена прошли, и сегодня мы можем приготовить этот десерт в любое время. Что мы и предлагаем сделать!

Ингредиенты для выпечки коржей:

  • грецкие орехи (измельченные) — 150 г;
  • куриные яйца — 6 шт.;
  • пшеничная мука в/с — 150 г;
  • разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
  • сахар — 300 г;
  • ванилин — щепотка.

Ингредиенты для приготовления пропитывающего крема:

  • грецкие орехи (измельченные) — 100 г;
  • сгущенное молоко — 380 г;
  • сливочное масло 82,5% — 400 г;
  • ванилин — щепотка.

Ингредиенты для варки глазури:
  • черный шоколад — 200 г;
  • сливочное масло 82,5% — 50 г.

Сахар и яйца взбивайте миксером до появления устойчивой пены. Тонкой струйкой всыпьте в массу муку, ванилин и разрыхлитель, не переставая работать венчиком. Затем лопаткой вмешайте орехи. Весь объем теста необходимо разделить на три равные части и выпечь каждую по отдельности в форме для запекания, застеленной пекарской бумагой. При температуре 180 градусов достаточно будет порядка 25 минут для каждого коржа. Готовые коржи вынуть из формы и остудить.

Торт «Киевский» как в СССР Торт «Киевский» как в СССР Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пока пекутся бисквиты, в глубокой миске заведите массу для пропитки: сливочное масло комнатной температуры взбейте венчиком до пышности. Затем медленно вводите в смесь сгущенку, не переставая мешать. Добавьте измельченные орехи и ванилин, перемешайте до однородной массы.

Выложите первый корж на блюдо, сверху покройте его слоем крема, уложите второй корж и повторите процедуру. Завершите сборку третьим коржом и уберите торт на пару часов в холодильник.

Для приготовления глазури растопите шоколад с маслом на водяной бане до получения однородной массы. Охладите немного и полейте торт. Чтобы глазурь равномерно покрыла стенки торта, разровняйте ее силиконовой лопаткой.

Украсьте торт оставшимися орехами, оставьте на пару часов в холодильнике для пропитки.

десерты
Киев
кулинария
рецепты
СССР
торты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
