Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Это блюдо станет вашим любимым спасением для быстрого и вкусного ужина! Нежное куриное филе в бархатном соусе, где сливочная мягкость идеально сочетается с легкой кислинкой томатов, создает неповторимую гармонию вкусов. Аромат чеснока и базилика наполняет кухню уютом, а золотистые кусочки курицы в насыщенном соусе выглядят по-ресторанному эффектно. Это блюдо удивительно универсально — его можно подать с пастой, рисом или картофельным пюре, и оно всегда будет воспринято с восторгом.

Приготовление

Вам понадобится: 600 г куриного филе, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 220 мл томатного соуса, 100 мл сливок, 1 ч. л. базилика, ½ ч. л. паприки, ½ ч. л. сахара, соль, перец, растительное масло. Курицу нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и курицу. Готовьте 5–7 минут. Влейте томатный соус, добавьте специи и тушите 10 минут. Введите сливки, готовьте еще 5 минут. Подавайте с зеленью и тертым сыром.

