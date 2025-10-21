Оливье XIX века: попробовал оригинальный рецепт и был поражен — ничего общего с советским салатом

Мое знакомство с историей салата оливье началось со случайной находки в книжном магазине — дореволюционной поваренной книги. Я был поражен, насколько изысканный оригинальный рецепт отличался от привычного нам салата с докторской колбасой. Решив восстановить аутентичный вариант, я обнаружил, что это не просто закуска, а настоящее кулинарное искусство, достойное стола императорской семьи.

Готовлю так: отвариваю 500 г куриного филе (в оригинале — рябчики) и нарезаю тонкими ломтиками. Отдельно варю четыре рака, очищаю шейки — они дают тот самый неповторимый вкус. Три картофелины и две моркови варю в мундире, очищаю и режу кубиками. Добавляю 100 г маринованных корнишонов, 50 г каперсов и два сваренных вкрутую яйца. Для соуса смешиваю 200 г французской горчицы с 300 мл оливкового масла, добавляю уксус по вкусу. Заправляю салат непосредственно перед подачей, украшаю вареными раковыми шейками и ломтиками черной икры. Получается совершенно иное блюдо — изысканное, с богатой палитрой вкусов, которое заставляет по-новому взглянуть на знакомый с детства салат.

