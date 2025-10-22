Юг России снова остался без Telegram и WhatsApp Сбои в работе Telegram и WhatsApp снова произошли на юге России

Жители южных регионов России вновь столкнулись с перебоями в работе мессенджеров Telegram и Whatsapp, следует из данных портала СБОЙ.РФ. Наибольшее количество жалоб за последние шесть часов поступило с Краснодарского края.

Доля жалоб с Кубани составила 44%, тогда как из Ростовской области поступил 21% обращений. Общее число зафиксированных жалоб за сегодняшний день достигло 3859.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи в России вновь получили возможность совершать аудио- и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp без использования VPN-сервисов. Отмечается, что при этом существуют некоторые ограничения. Соединение устанавливается только в том случае, если оба абонента используют услуги одного оператора связи, если у принимающей стороны другая SIM-карта, то звонок без применения VPN-технологий оказывался невозможен.

До этого в России пожаловались на сбои в работе более 10 крупных интернет-ресурсов. По данным источника, проблемы образовались с доступом к Epic Games, Roblox, Brawl Stars и PUBG, сервисам и сайтам Zoom, Duolingo, Postman, FACEIT, Whoosh, чат-ботам Perplexity AI и Character AI, а также к мессенджеру WhatsApp.