У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp РИА Новости: некоторым россиянам стали доступны звонки в Telegram и WhatsApp

Некоторые пользователи в России вновь получили возможность совершать аудио- и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp без использования VPN-сервисов, сообщает РИА Новости. Отмечается, что при этом существуют некоторые ограничения.

Соединение устанавливается только в том случае, если оба абонента используют услуги одного оператора связи. Например, если на обоих устройствах установлены SIM-карты «Мегафона», звонок проходит со стабильным соединением. Однако если у принимающей стороны другой оператор — например, Т2, МТС, «Билайн» или другие, — то звонок без применения VPN-технологий невозможен.

В августе Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам, в частности мошенникам, которые часто использовали для своей деятельности эти приложения.

Между тем член Совета Федерации Айрат Гибатдинов считает, что запрет звонков в иностранных мессенджерах не решит имеющиеся проблемы, а лишь создаст новые. Он считает, что такие меры — не выход. Парламентарий предложил не блокировать привычные для многих россиян способы связи, а развивать альтернативы, а также создавать условия для «свободы и технологического суверенитета».