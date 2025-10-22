«Лева стоял намертво»: Кубок Европы, «Золотой мяч», инсульт — как жил Яшин

Вратарю Льву Яшину 22 октября исполнилось бы 96 лет. Он всю жизнь играл за московское «Динамо» и был первым вратарем в советском футболе, кто провел 100 игр на ноль. Как Яшин получил «Золотой мяч», какое оставил наследие, что о легендарном голкипере рассказали бывшие футболисты сборной СССР — в материале NEWS.ru.

Как вратарь Лев Яшин стал легендой «Динамо»

Яшин родился 22 октября 1929 года в Москве. В детстве будущий вратарь сборной СССР играл в футбол и другие спортивные игры. Во время Великой Отечественной войны его семья была вынуждена переехать в Ульяновскую область, куда был эвакуирован оборонный завод, на котором работал его отец, Иван. На предприятии Лев начал работать учеником слесаря, а в 16 лет получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

По возвращении в Москву Яшин продолжил играть в футбол. В 18-летнем возрасте его призвали в армию. Во время службы в Москве Яшина заметил тренер московского «Динамо» Аркадий Чернышев. Сначала его пригласили в молодежную команду, а спустя два года юный футболист стал третьим вратарем основы после Алексея Хомича и Вальтера Санаи.

Кроме того, Яшин играл в хоккей на позиции голкипера. В 1953 году в составе «Динамо» он стал обладателем Кубка СССР. Перед хоккейным чемпионатом мира 1954-го Лев Иванович был кандидатом в национальную сборную, но решил сконцентрироваться на футболе. На протяжении всей карьеры, с 1950 по 1971 год, Яшин был верен одному клубу — московскому «Динамо». В составе бело-голубых он стал пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка Советского Союза.

Яшин дебютировал за национальную команду 8 сентября 1954 года в товарищеском матче с командой Швеции (7:0). Игра прошла на стадионе «Динамо». В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года, чемпионат Европы — 1960, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964-го. Вратарь выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966).

Как Лев Яшин совершил вратарскую революцию

До начала 1950-х все футбольные вратари играли исключительно на линии ворот. Одним из первых, кто стал перехватывать подачи за ее пределами, был Саная. Яшин перенял и развил новый стиль игры. Он стал действовать не только во вратарской площади, но и передвигался по всей штрафной. Яшин имел хорошие физические данные для вратаря (рост 189 см) и длинные руки, из-за чего его прозвали Черный Паук. Однако его главным козырем была способность предугадывать действия соперника и заранее занимать правильную позицию в воротах.

Лев Яшин на чемпионате мира по футболу, 1966 год Фото: РИА Новости

В конце 1950-х — начале 1960-х годов манеру игры Яшина стали перенимать все вратари мира. Именно он стал первым, кто развивал все навыки, необходимые современному голкиперу. За счет игры по всей штрафной площади Яшин облегчал работу защитникам. У него были хорошие навыки полевого игрока. Голкипер мог контролировать мяч ногами и отдавать точные передачи партнерам на любые расстояния. Лев Иванович оказался одним из первых вратарей, кто стал вводить мяч в игру не сильным выносом ногой, а точным броском рукой. Яшин является единственным голкипером в мире, получившим «Золотой мяч» (1963).

Какое наследие оставил вратарь Лев Яшин

27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени Владимира Ленина в Москве в присутствии 103 тыс. зрителей состоялся прощальный матч 41-летнего Яшина. Сборная клубов всесоюзного спортивного общества «Динамо» играла против сборной звезд мира, за которую выступали Эйсебио, Бобби Чарльтон и Герд Мюллер. Пеле не смог приехать в Москву из-за матчей за «Сантос». Позднее он прислал телеграмму с извинениями.

После первого тайма динамовцы вели со счетом 2:0, а на 52-й минуте Яшина заменили. В своем прощальном матче он не пропустил ни одного мяча. Покидая поле, Яшин передал вратарские перчатки 23-летнему Владимиру Пильгую. По окончании игры футболисты «Динамо» на руках внесли голкипера в ворота.

В Москве вратарю установили два памятника — на территории стадионов «Динамо» и «Лужники». 28 декабря 2009 года Центральный банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом 2 рубля из серии «Выдающиеся спортсмены России», посвященной Яшину. В доме, где жил футболист, была установлена мемориальная доска.

Обновленный стадион «Динамо» назвали в честь Яшина. За два дня до 90-летия со дня рождения легендарного вратаря состоялось открытие мемориальной доски на стадионе. Именем голкипера назвали детско-юношескую футбольную академию «Динамо».

В 2019 году вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» режиссера Василия Чигинского. Александр Фокин сыграл голкипера в молодости, а Александр Ермаков — в зрелом возрасте.

Приз лучшему вратарю мира носит имя Яшина. Он по-прежнему включен в команду всех звезд по версии ФИФА. Болельщики бело-голубых на каждом домашнем матче скандируют: «Только Яшин, только „Динамо“!»

Игроки и болельщики ФК «Динамо» после окончания матча 20-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Почему вратарю Льву Яшину ампутировали ногу

После окончания карьеры с 1971 по 1975 год Яшин занимал должность начальника московского «Динамо». С 1981-го по 1989-й он являлся заместителем председателя Федерации футбола СССР, а также старшим тренером Центрального совета ВФСО «Динамо» по воспитательной работе. В 1976 году Яшин выпустил книгу «Записки вратаря», в 1985-м — «Счастье трудных побед».

В начале 1980-х Яшин перенес инсульт, после которого у него стали плохо функционировать рука и нога. Во время поездки в Венгрию в 1984 году с ветеранами «Динамо» Лев Иванович танцевал на банкете, после которого направился к автобусу. Когда экс-голкипер пытался подняться в салон, ему показалось, что он не чувствует ногу. Яшин посчитал, что у него произошел второй инсульт.

Венгерские врачи провели бывшему футболисту неудачную операцию. Московским медикам пришлось ампутировать Яшину левую ногу из-за образовавшейся гангрены. Спортсмен мужественно принял новую реальность и даже подбадривал жену Валентину: «Зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю».

В конце 1980-х у экс-голкипера диагностировали рак желудка. Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет. Лев Иванович был похоронен на Ваганьковском кладбище. У Яшина остались две дочери — Ирина и Елена.

Что экс-футболисты сборной СССР рассказали о вратаре Льве Яшине

Любой футболист, болельщик и бывший гражданин Советского Союза скажет, что Яшин был честным, справедливым, спокойным, невозмутимым и порядочным человеком, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили.

«Абсолютно не завистливый. Даже играя в составе сборной команды СССР, он ни разу не позволил себе сомневаться, когда в основе в воротах стояли Кавазашвили, Евгений Рудаков, Виктор Банников, Леонид Шмут, Юрий Пшеничников и так далее. Для него любой голкипер и кандидат, который вызывался в первую сборную, был партнером, товарищем и другом. Если кто-то посмеет сказать что-то нехорошее, то плюньте ему в глаза. Это может быть только человек, который не болеет за московское „Динамо“, не любит этот клуб. Только сумасшедший может сказать что-то плохое про Яшина. Лева был человеком дела и слова. За семь лет я ни разу не слышал от него матерного слова», — сказал Кавазашвили.

Игроки сборной команды СССР по футболу, 1960 год Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

По его мнению, за 100 лет в мировом футболе не появилось вратаря лучше Яшина.

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил NEWS.ru, что вратарь был очень простым человеком. Он рассказал, что Яшина мучили боли в животе, но он это скрывал.

«Его все время мучила болезнь желудка. У Яшина был гастрит или что-то еще. Вратарь много курил и и пил водку, чтобы заглушить боль», — сказал Пономарев.

Экс-игрок ЦСКА подчеркнул, что до сих пор помнит четвертьфинал чемпионата мира 1966 года, в котором СССР обыграл Венгрию. По словам Пономарева, команда победила только благодаря спасениям Яшина.

«Он выстоял, вывел нас в полуфинал. Были очень опасные моменты, где Лева просто намертво играл. Я несколько раз просматривал эти моменты. Лева творил чудеса», — добавил Пономарев.

Что в России сказали об идее переименовать приз Льва Яшина

В сентябре 2025 года представители английской футбольной ассоциации выступили с инициативой переименовать приз лучшему вратарю мира, который носит имя Яшина. Они предложили назвать трофей в честь соотечественника Гордона Бэнкса или итальянца Дино Дзоффа.

Лев Яшин получает приз, 1964 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что желающие переименовать трофей хотят хайпануть. По его словам, это решение никогда не будет принято.

«Я всерьез не воспринимаю. Кто-то там хочет, как сейчас модно говорить, хайпануть. Этого никто никогда не сделает. Я понимаю, если бы два-три года назад… Но прошло больше 50! Очередная уточка», — заявил Мостовой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал пустоголовым предложением переименовать награду лучшему вратарю года. Он отметил, что подобные русофобские инициативы могут дойти до безумия.

«Яшин проделал огромную работу по популяризации футбола во всем мире. Если решение переименовать примут, то я не понимаю, какой вообще смысл российскому футболу там (в УЕФА. — NEWS.ru) находиться. Если хотят продвинуть двух других уважаемых футболистов, то придумали бы новые трофеи. Но лишать награду имени легендарного во всем мире Яшина — большая несправедливость ко всем, кто развивал футбол в те времена», — сказал Свищев.

Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru назвал попытку переименовать трофей лучшему вратарю мира попыткой работать по политическому принципу.

«Лев Иванович Яшин был лучшим вратарем. За последние 100 лет он остался лучшим. Кто бы что ни вякал о переименовании приза, это будет лай обиженной собаки, которой дали по лапам и морде, и она скулит. Англичане скулят. Они хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно», — заявил Кавазашвили.

