В Госдуме оценили предложение переименовать трофей Льва Яшина

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал «пустоголовым предложением» переименовать награду лучшему вратарю года, которая носит имя легендарного советского игрока Льва Яшина. Он отметил, что подобные русофобские инициативы могут дойти до безумия.

Эти пустоголовые предложения от некоторых русофобских товарищей могут дойти до безумия. Лев Яшин сделал огромную работу по популяризации футбола во всем мире. Если решение переименовать примут, то я не понимаю, какой вообще смысл российскому футболу там (в УЕФА. — NEWS.ru) находиться. Если хотят продвинуть двух других уважаемых футболистов, то придумали бы новые трофеи. Но лишать награду имени легендарного во всем мире Яшина — большая несправедливость ко всем, кто развивал футбол в те времена, — сказал Свищев.

Ранее британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА, запланированного на февраль 2026 года.

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.