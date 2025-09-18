Мостовой объяснил, почему хотят переименовать трофей Льва Яшина

Желающие переименовать трофей имени легендарного советского вратаря Льва Яшина хотят «хайпануть», заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он уверен, что подобное решение никогда не будет принято.

Я всерьез не воспринимаю. Кто-то там чего-то хочет. Как сейчас модно говорить, «хайпануть». Этого никогда никто не сделает. Я понимаю, если бы два-три года назад… Но прошло больше 50! Очередная уточка, — заявил Мостовой.

Ранее британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА.

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.