Ветеран «Спартака» рассказал, каким человеком был Яшин

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru назвал легендарного вратаря Льва Яшина человеком слова. Он отметил, что за семь лет ни разу не слышал от голкипера даже матерного слова.

Любой футболист, болельщик и гражданин Советского Союза скажет, что Лев Иванович Яшин был особым человеком. Честный, справедливый, спокойный, невозмутимый, порядочный человек во всех отношениях. Для него любой вратарь, любой кандидат, который вызывался в первую сборную, был партнером, товарищем и другом. Если кто-то когда-либо посмеет сказать что-то нехорошее, то плюньте ему в глаза. Это может сделать только сумасшедший. Лёва был человеком дела и слова. За семь лет я ни разу не слышал от него матерного слова, — поделился Кавазашвили.

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА, запланированного на февраль 2026 года.