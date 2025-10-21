Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 08:00

Ветеран «Спартака» рассказал, каким человеком был Яшин

Ветеран «Спартака» Кавазашвили: любой скажет, что Яшин был особым человеком

Анзор Кавазашвили Анзор Кавазашвили Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru назвал легендарного вратаря Льва Яшина человеком слова. Он отметил, что за семь лет ни разу не слышал от голкипера даже матерного слова.

Любой футболист, болельщик и гражданин Советского Союза скажет, что Лев Иванович Яшин был особым человеком. Честный, справедливый, спокойный, невозмутимый, порядочный человек во всех отношениях. Для него любой вратарь, любой кандидат, который вызывался в первую сборную, был партнером, товарищем и другом. Если кто-то когда-либо посмеет сказать что-то нехорошее, то плюньте ему в глаза. Это может сделать только сумасшедший. Лёва был человеком дела и слова. За семь лет я ни разу не слышал от него матерного слова, — поделился Кавазашвили.

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА, запланированного на февраль 2026 года.

футбол
Лев Яшин
спорт
СССР
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 октября: инфографика
В США рассказали, кто может сорвать мирное соглашение по Газе
Китай увеличил импорт одного товара из России в 73 раза
Шоумен заявил, что превратит имя одного иноагента в свою фамилию
«Уже проиграли»: в Финляндии сделали громкое заявление по Украине
Ветеран «Спартака» рассказал, каким человеком был Яшин
Мощный удар по наемникам и атака на Батайск: новости СВО к утру 21 октября
«Можем спасать не меньше 30% браков»: как медиация повлияет на разводы в РФ
Стало известно о страданиях генерала армии Попова в СИЗО
ПВО отразила массированный налет беспилотников на пять регионов России
Пилот раскрыл, сможет ли Европа запретить пролет борта Путина
Стало известно о боях за освобождение одного из микрорайонов Херсона
Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера
Лыжная сборная Норвегии пригрозила бойкотом турниров при допуске россиян
«Показывают свое лицо»: ВСУ утроили число обстрелов Брянской области
Психиатр раскрыл разницу между депрессией и осенней хандрой
Очередная попытка остановить шатдаун в США снова провалилась
Цены на зимние шины взлетели на 13%: что случилось, когда ждать снижения
Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках
Полеты в шести городах России вернулись в обычный режим
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.