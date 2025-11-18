Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:08

Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче

В Аргентине экс-футболисту воткнули ключ в лоб на матче дочери

Скорая помощь в Аргентине Скорая помощь в Аргентине Фото: Mario De Fina/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Аргентине во время молодежного футбольного матча бывшему футболисту Джонатану Хосе Смиту воткнули ключ от автомобиля в лоб при попытке остановить драку, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в спортивном клубе Берасатеги, когда 35-летний спортсмен наблюдал за игрой своей дочери.

Нападавшим оказался 40-летний Гастон Омар Альварес, участвовавший в массовой потасовке между родителями и игроками. Ключ вошел в лоб Смита, но мужчина оставался в сознании. Медики извлекли инородный предмет только через 12 часов в местной больнице.

Полиция задержала Альвареса на месте происшествия — при нем нашли часть ключа. Суд предъявил ему обвинение в покушении на жизнь и заключил под стражу. По словам жены пострадавшего, конфликт начался между подростками, но быстро перерос в массовую драку с участием взрослых.

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист молодежной команды «Иермиягу Холон», выступающей в третьем дивизионе чемпионата Израиля, был дисквалифицирован на 99 лет, до 2124 года. Игрок, чье имя не раскрывается, избил соперника в раздевалке.

футболисты
драки
Аргентина
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.