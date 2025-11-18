Экс-футболисту воткнули ключ в лоб во время драки на матче

В Аргентине во время молодежного футбольного матча бывшему футболисту Джонатану Хосе Смиту воткнули ключ от автомобиля в лоб при попытке остановить драку, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в спортивном клубе Берасатеги, когда 35-летний спортсмен наблюдал за игрой своей дочери.

Нападавшим оказался 40-летний Гастон Омар Альварес, участвовавший в массовой потасовке между родителями и игроками. Ключ вошел в лоб Смита, но мужчина оставался в сознании. Медики извлекли инородный предмет только через 12 часов в местной больнице.

Полиция задержала Альвареса на месте происшествия — при нем нашли часть ключа. Суд предъявил ему обвинение в покушении на жизнь и заключил под стражу. По словам жены пострадавшего, конфликт начался между подростками, но быстро перерос в массовую драку с участием взрослых.

