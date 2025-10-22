«Никто не мог к нему подступиться»: звезды советского футбола о Льве Яшине

Вратарю Льву Яшину 22 октября исполнилось бы 96 лет. Всю свою карьеру он выступал за московское «Динамо» — 22 сезона, с 1949 по 1971 год. Яшин был первым вратарем в советском футболе, который провел 100 игр «на ноль» — не пропустил ни одного мяча. Лев Иванович — единственный голкипер в истории, получивший «Золотой мяч». Бывшие футболисты сборной СССР Анзор Кавазашвили и Владимир Пономарев рассказали NEWS.ru о знакомстве с голкипером и его личных качествах.

Анзор Кавазашвили: «На Западе хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно»

— Когда я познакомился со Львом Ивановичем, он уже был старожилом советского футбола. С 1957 года я начал играть за тбилисское «Динамо». Я уже был наслышан о Яшине, видел его много раз, когда московское «Динамо» приезжало на матч в Тбилиси. В составе «Зенита» я также играл против московского «Динамо». И в «Торпедо» за восемь лет много раз встречался с ними. Мне посчастливилось семь лет — с 1964 по 1971 год — находиться рядом со Львом Ивановичем в составе сборной СССР. Рядом с ним я провел свои счастливые годы.

Кого бы вы ни спросили, любой футболист, болельщик и гражданин Советского Союза скажет, что Лев Иванович Яшин был особым человеком. Честный, справедливый, спокойный, невозмутимый, порядочный человек во всех отношениях. Абсолютно независтливый. Даже играя в составе сборной команды СССР, он ни разу не позволил себе сомневаться, что в основном составе стояли Кавазашвили, Евгений Рудаков, Виктор Банников, Леонид Шмуц, Юрий Пшеничников. Для него любой вратарь, любой кандидат, который вызывался в первую сборную, был партнером, товарищем и другом.

Если кто-то когда-либо посмеет сказать что-то нехорошее, то плюньте ему в глаза. Это может быть только человек, который не болеет за московское «Динамо», не любит этот клуб. Только сумасшедший может сказать что-то плохое о Яшине. Лева был человеком дела и слова. За семь лет я ни разу не слышал от него ни одного мата.

За рубежом нас часто селили в одну комнату. У каждого тренера сборной СССР были свои внутренние принципы. Михаил Якушин селил Льва Яшина и Валентина Иванова — два опытных, легендарных футболиста все время были вместе. Лев Иванович очень много курил, Валентин тоже. Когда Якушин ушел, пришел другой тренер, и кто бы то ни был — Юрий Морозов или Гавриил Качалин, — они селили меня с Яшиным. Лев Иванович знал, что я не курю. Он всегда выходил на балкон, курил свой «Беломорканал». Лев Иванович был очень воспитанным человеком, знал, что другому человеку нельзя доставлять неприятные чувства. Он никогда никому громко ничего не доказывал. Все делал спокойно. Если кто-то не понимал, он не возмущался, а у него была удивительная извинительная улыбка.

Сборная команда СССР по футболу перед VIII чемпионатом мира, проходившем в Великобритании с 11 по 30 июля 1966 года. На первом плане: Лев Яшин. На втором плане: Анзор Кавазашвили, Галимзян Хусаинов (слева направо) Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Когда Яшин закончил играть, был уже в возрасте, бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пригласил его к себе — специально для Льва Ивановича создали отдел по воспитательной работе футболистов СССР. Но Леву надо знать. Для него сидячая работа была хуже тюрьмы. Он выдержал год и больше не смог. У него была свободная душа.

Когда Яшин играл в футбол, где бы мы ни находились — в СССР или за границей, рано утром его уже нет в номере. Он заранее спрашивал, где есть водоем, река, море. В 06:00 уже сидел с удочкой рыбу ловил. Он получал от этого спокойствие и удовлетворение души.

Лев Иванович дважды заслуживает звания Героя Соцтруда. Когда его наградили после того, как отрезали ногу, это было кощунство. Неужели это раньше не могли сделать, когда он только закончил играть? Столько всего сделал, получил «Золотой мяч», приз лучшему вратарю мира. Неужели этого мало?

Вы думаете, Льва Ивановича всегда хвалили? Конечно, нет. Были разные случаи. В 1962 году на чемпионате мира в Чили в игре с Колумбией пропустили четыре мяча, потом вылетели от чилийцев. Футболисты вернулись в Москву. На машине Яшина написали черт знает что, оскорбляли различными словами. Но у русского народа нет долгосрочной ненависти к человеку. Все постепенно проходит. Лев Иванович заиграл за «Динамо», за сборную, и все прошло.

О самом памятном матче Яшина

— В 1963 году в Москву приехала сборная мира. Когда центральный нападающий сборной Англии Джимми Гривз после подачи бил головой в самую девятку, Лев Иванович, двухметровый дядя, вытянулся, поймал мячик, в воздухе начал группироваться и опустился на землю. То, что он сотворил, было чудом. Я не хочу вспоминать другие матчи. У меня этот момент стоит перед глазами. За 100 лет было много различных вратарей со всего мира. Лучше Льва никого нет. И в 37 лет он был лучшим мировым вратарем. Я закончил в 31.

О попытках переименовать приз лучшему вратарю мира — Трофей имени Льва Яшина

— Эти люди хотели по политическому принципу работать против СССР и России. Они много что говорят о РФ, они не могут понять характер русского человека. Мы преданы своей стране, нас не сломаешь. Если мы беремся за дело — решаем его в лучшем виде. Повторю еще раз: Лев Иванович Яшин был лучшим вратарем. За последние 100 лет он остался таким, и кто бы ни вякал о переименовании приза, это будет только лай обиженной собаки, которой дали по ногам и морде, она и скулит. На Западе хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно.

Лев Яшин, 1977 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Владимир Пономарев: «Лева просто творил чудеса»

— С Яшиным мы познакомились в московском «Динамо» в 1959 году. Я молодой еще был, играл за дубль и учился в техникуме. На одной из тренировок играли вторая команда против первой. После нее приходим в раздевалку, чтобы помыться. Я не стал: сразу одеваюсь, нужно было срочно в техникум бежать. Яшин мне говорит: «Володь, а ты чего не моешься?» С нами был еще Константин Крыжевский. И он такой: «Володька, а ты скажи, что не потел, потому что кости не потеют». Я худощавый был. Посмеялись немножко, и я побежал.

Он был очень простой. Яшина мучала болезнь желудка — гастрит или что-то еще, все время были боли в животе. Но он никогда об этом никому не говорил. Поэтому Яшин много курил и пил водку — просто чтобы заглушить боль. В те времена никаких лекарств не было. Да и врачи с нами ездили [такие, что] могли только зеленкой помазать.

О самом памятном матче Яшина

— Играем мы на чемпионате мира в 1966 году, в Лондоне. Я же не буду кричать «Лева», все-таки старший товарищ. Всегда говорили «Лев Иванович». И вот идет подача с углового, я кричу: «Лев Иванович, выходи!» А это значит, что нам нужно было всем разбегаться: Яшин — абсолютный хозяин штрафной площади, всегда выходил коленом вперед и забирал мяч. После игры он мне говорит: «Володь, ты мне „Лев Иванович“ не кричи. В игре я для тебя Лева».

Лев Яшин дает автографы молодым английским любителям футбола, Великобритания, 1966 год Фото: РИА Новости

На чемпионате мира — 1966, особенно в четвертьфинале с венграми, Яшин просто протащил нас, намертво играл. Я просматривал несколько раз эти моменты: Лева просто творил чудеса. А дальше в игре с ФРГ нас засудили. И играло нас на поле восемь человек: одного удалили, другого сломали. Мне потом рассказывали, мол, вы должны были проиграть еще венграм. Но положение спас Яшин.

Несомненно, Лев Иванович — лучший голкипер в истории. Он хозяин не то что вратарской, а всей штрафной площади. Яшин всегда шел с громогласным криком и коленом вперед на выход. Никто не мог к нему подступиться, травмировать. Не то что современные вратари. Все его боялись. А если кулаком выбивает — тогда там летит либо мяч, либо голова.

Таких вратарей сейчас нет. Если по отдельности, из современных на линии хорошо стоит Игорь Акинфеев, на выходах иногда Владислав Тороп более-менее. А так никто не умеет. Остальных не вижу никого.

О том, могут ли современные футболисты провести всю карьеру в одном клубе, как Яшин

— Сейчас уже нет, другие условия, другие деньги. Раньше переходить из команды в команду было позором, тебя бы презирали. Я вот был воспитанником «Динамо». Будучи в армии, играл за ЦСКА. После окончания срока службы, через три года, тренер Вячеслав Дмитриевич Соловьев меня даже не пригласил в «Динамо». Хотя другие меня туда звали. Но я сказал, что уже так не могу: я заиграл в ЦСКА и буду здесь до конца. А сейчас без разницы, за какой клуб играть, — лишь бы деньги хорошие платили. Раньше все получали одинаково: 160–180 рублей, 140 — в дубле.

О попытках переименовать приз лучшему вратарю мира

— Мало ли что они хотят. Сейчас памятники рушат нашим воинам, ничего святого нет. Яшина тоже хотели забыть, но пока не получилось. Может получиться, если мы не будем сопротивляться. Пресса должна делать все для того, чтобы этого не случилось. Везде пропагандировать его как лучшего в мире. Всего один вратарь в истории получил «Золотой мяч»! Хотели принизить его роль в футболе. Сволочи! Полно таких, мы же не закроем им всем рот.

