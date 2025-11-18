«Зубрила-отличник»: однокурсник Сырского о юных годах будущего главкома ВСУ Однокурсник Сырского заявил, что во время учебы будущий главком ВСУ был зубрилой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время обучения в Московском общевойсковом командном училище был «зубрилой-отличником», пишет RT со ссылкой на слова его однокурсника с позывным Питер. По его воспоминаниям, будущий украинский военачальник вел себя скромно и не отличался общительностью.

Он большой общительностью не отличался, но у него была цель: на золотую медаль шел. Очень ее хотел, любил всякие отличия. Очень сам по себе был. Таким обычно и вспомнить нечего после учебы, — рассказывает боец.

Питер еще до начала специальной военной операции входил в ополченческий батальон «Призрак». В 2022 году его поставили руководить мобилизованными. В последнее время он задействован в боях на Константиновском направлении.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник Виктор Баранец предположил, что поражение Вооруженных сил Украины в Запорожье может стать причиной отставки Сырского. По его словам, у президента Украины Владимира Зеленского есть уже несколько веских поводов для увольнения генерала. Эксперт отметил, что Сырскому пришлось снимать войска с Запорожского направления и за это он серьезно поплатился.