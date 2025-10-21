Небо Краснодара временно закрыто для воздушного движения

В краснодарском аэропорту Пашковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он добавил, что меры действуют для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры были предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

До этого в Росавиации информировали, что полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области был завершен. Глава ФАВТ Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике отметил, что работы проводились как на месте происшествия в Тынде, так и в месте базирования авиакомпании «Ангара» в Иркутске.