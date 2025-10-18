Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:04

Попытавшийся изнасиловать юную краснодарку мужчина оказался рецидивистом

В Краснодаре задержали приезжего за нападение на несовершеннолетнюю с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре задержали мужчину, который 17 октября совершил нападение на несовершеннолетнюю девушку, сообщили в городском управлении МВД. Им оказался 25-летний приезжий, который переехал в Краснодарский край из Кемеровской области. В ведомстве отметили, что подозреваемый был неоднократно судим.

Проживает на съемной квартире в том же районе, где произошел инцидент. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон транспортного средства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на 17-летнюю девушку во дворе дома на улице Героя Яцкова в Краснодаре. Подростку удалось вырваться и забежать в ближайшее заведение общепита. Во время нападения преступник угрожал ножом своей жертве.

До этого охранника музыкальной школы обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к 10-летней девочке. В Следственном комитете сообщили, что 68-летний сотрудник учреждения поцеловал ребенка в губы. Педагог, узнав о случившемся, сообщила матери девочки и обратилась в полицию.

изнасилования
дети
педофилы
Краснодар
