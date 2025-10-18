Попытавшийся изнасиловать юную краснодарку мужчина оказался рецидивистом В Краснодаре задержали приезжего за нападение на несовершеннолетнюю с ножом

В Краснодаре задержали мужчину, который 17 октября совершил нападение на несовершеннолетнюю девушку, сообщили в городском управлении МВД. Им оказался 25-летний приезжий, который переехал в Краснодарский край из Кемеровской области. В ведомстве отметили, что подозреваемый был неоднократно судим.

Проживает на съемной квартире в том же районе, где произошел инцидент. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон транспортного средства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на 17-летнюю девушку во дворе дома на улице Героя Яцкова в Краснодаре. Подростку удалось вырваться и забежать в ближайшее заведение общепита. Во время нападения преступник угрожал ножом своей жертве.

