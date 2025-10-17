Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой

В Париже начался судебный процесс над 27-летней гражданкой Алжира Дахбией Бенкиред, которую обвиняют в жестоком убийстве 12-летней Лолы Давье, сообщает Daily Mail. Не за долго до этого у нее был конфликт с мамой погибшей.

Бенкиред призналась в суде, что заставила молодую девушку раздеться и вымыться, а затем совершила с ней половой акт «для своего удовольствия», — говорится в публикации.

По информации журналистов, после этого женщина связала девочку скотчем, из-за чего та задохнулась. После этого она попыталась отрезать жертве голову ножницами. Но у нее не получилось завершить задуманное, и она сложила тело в коробку, которую вынесла в холл многоквартирного дома.

Родители девочки работали смотрителями в этом же доме. По данным следствия, мотивом преступления мог стать конфликт обвиняемой с матерью Лолы, которая отказалась предоставить Бенкиред ключ от подъезда, в котором жила ее сестра. На суде обвиняемая полностью признала свою вину и принесла извинения семье погибшей.

