«Локомотив» приехал в Петербург и разгромил СКА Матч «Локомотива» и СКА завершился со счетом 3:1

Ярославский «Локомотив» одержал выездную победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает РИА Новости. Игра состоялась в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

За «Локомотив» шайбы забросили Александр Радулов (13-я минута), Рушан Рафиков (19) и Артур Каюмов (32). Единственный гол хозяев на счету Сергея Плотникова (46). «Локомотив» сохраняет первое место в таблице Западной конференции, тогда как СКА остается на девятой позиции. На следующей неделе ярославцы сыграют с московским «Динамо», а петербургский СКА примет ЦСКА.

Тем временем тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках 12-го тура РПЛ. Гости обошли хозяев со счетом 1:0. Единственный гол «Акрону» принес полузащитник Стефан Лончар на 71-й минуте. Таким образом, тольяттинские футболисты набрали 11 очков и заняли 12-е место в таблице. В следующим туре они сыграют с московским «Локомотивом», игра состоится 26 октября.

До этого бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что коллектив будет претендовать на высокие места в этом сезоне. По его мнению, главный тренер Михаил Галактионов уже набрался опыта и сделал выводы.