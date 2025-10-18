Взрыв на «Авангарде», срочник расстрелял сослуживцев: что дальше

Власти опровергли причастность вражеских БПЛА к взрыву в Стерлитамаке, в Подмосковье солдат-срочник устал от издевательств и расстрелял сослуживцев, а Барановская не выходит на связь после операций — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Стерлитамак сотряс взрыв — версия с дронами опровергнута

Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября. Изначально сообщалось, что в результате происшествия есть пострадавшие, никто не погиб, однако позже были обнаружены тела трех женщин. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения, у двух женщин остались дети. Власти окажут их семьям всю необходимую помощь, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — подчеркнул Хабиров.

Травмы получили пять человек: состояние двоих оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести. Все они будут перевезены для лечения в медучреждения Уфы. Причина взрыва до сих пор не ясна. Предполагалось, что причастны к этому дроны ВСУ, однако Хабиров опроверг домыслы.

«Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — сказал глава региона.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Позже стало известно, что доклад о расследовании будет представлен в центральный аппарат СКР.

«В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на промышленном предприятии в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кровавая бойня: срочник устроил ЧП в военной части

Трагедия произошла ночью 17 октября на территории воинской части Наро-Фоминского округа в Подмосковье. По данным РЕН ТВ, солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам, а после покончил с собой. По предварительным данным, на месте были обнаружены тела двоих военнослужащих, еще один получил серьезное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Травмы получили еще двое бойцов. Известно, что один из погибших служил по контракту.

Криминалист Михаил Игнатов не исключил, что новобранец мог столкнуться с дедовщиной: «Допускаю, что он стрелял именно по тем, кто его обижал. Они могли довести его до отчаяния. Плюс нельзя исключать, что были неуставные взаимоотношения — так называемая дедовщина».

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали, однако в Московском военном округе подтвердили происшествие в воинской части. Было также возбуждено уголовное дело.

«17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», — сообщили там.

До этого 35-й гарнизонный военный суд на Камчатке на два месяца арестовал военнослужащего, подозреваемого в убийстве двух сослуживцев и нанесении тяжких травм третьему. По данным следствия, инцидент произошел в пункте временной дислокации одной из воинских частей. Подозреваемый бросил боевую гранату в трех сослуживцев, а затем открыл по ним огонь из автомата. В результате двое военнослужащих погибли на месте, а третий получил тяжелые огнестрельные ранения ног. После он скрылся с оружием, но вскоре был обнаружен военной полицией. При попытке задержания он выстрелил в одного из сотрудников, после чего был ранен ответным огнем и обезврежен.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, 2021 год Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Ранее сообщалось, что бывший военнослужащий российской армии Рамиль Шамсутдинов, осужденный за массовое убийство сослуживцев, пять раз подавал заявки на заключение контракта с Минобороны, чтобы отправиться в зону СВО. Однако, как рассказал его отец Салим Шамсутдинов, каждый раз ему отказывали. Информацию подтвердил и адвокат Руслан Нагиев.

Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам во время передачи караула 25 октября 2019 года в закрытом поселке Горный в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, еще двое были ранены. Защита настаивала, что над Шамсутдиновым регулярно издевались.

Срочная госпитализация: Барановская пропала после операций

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Как рассказал ее директор Петро Шекшеев, причиной стало хроническое заболевание.

«Ей провели две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку. Рядом с ней находятся ее близкие — сын и мама, друзья и члены команды. Я не уполномочен комментировать диагноз, но могу подтвердить, что он вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов», — пояснил Шекшеев.

Коллеги Барановской сообщили, что запланированный на 21 октября эфир в Москве с участием Барановской пока не отменен. Сама телеведущая еще не выходила на связь со своими поклонниками.

К проблемам со здоровьем недавно добавилась еще одна — футболист Андрей Аршавин подал в суд на Барановскую из-за размера алиментов. Они состояли в гражданском браке с 2004 по 2013 год и родили троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012).

Разрыв пары получил широкий резонанс в СМИ. Первые разбирательства прошли в Королевском суде Лондона, поскольку на момент расставания футболист играл за английский «Арсенал». В сентябре 2013 года стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому Аршавин должен был ежегодно выплачивать Барановской 190 тыс. фунтов стерлингов, а также передать ей квартиру в Санкт-Петербурге и внедорожник Mercedes.

Юлия Барановская с Андреем Аршавиным, 2006 год Фото: Замир Усманов/РИА Новости

Далее последовал суд в России по вопросу алиментов, где Барановская одержала победу: Аршавина обязали отдавать половину своих доходов на содержание детей. Последний судебный спор между бывшими супругами состоялся в 2020 году. Футболист требовал снижения алиментов, и суд удовлетворил его ходатайство, сократив выплаты до 3/8 от его заработка.

Представитель ответчицы Николай Фетисов пояснил, что сейчас Аршавин хочет снизить размер алиментов до 1/6 части его заработка — это 16,6%: «Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026-го — до 1/6 части всех доходов. Основная причина — с августа 2025-го Аршавин выплачивает алименты ребенку от другого брака».

Фетисов считает, что иск противоречит обещаниям Аршавина. По его словам, Барановская ранее проявила жест доброй воли.

«В 2014 году Барановская отказалась взыскивать с него алименты за прошедшие 10 месяцев, на тот момент это было €1,5 млн, сделала жест доброй воли, пошла на уступки. Они договорились, что [она] не будет взыскивать, но алименты останутся в определенном объеме. Аршавин, можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», — пояснил он.

Сейчас, как отметил Фетисов, никакого долга по алиментам нет. Суд запланирован на 14 ноября.

