Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Подмосковье

Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам на территории военной части Наро-Фоминского округа в Подмосковье, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, в результате погибли два человека, еще пятеро получили травмы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Отмечается, что один из раненых позвонил матери, чтобы рассказать ей о происшествии. Именно женщина вызвала полицию и медиков в часть, сообщает РЕН ТВ.

Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа сообщил, что открывший огонь срочник покончил с собой. На месте работают силовики, возбуждено уголовное дело. Кроме того, по информации ведомства, погибший сослуживец был военным по контракту.

Ранее стало известно, что бывший солдат армии России Рамиль Шамсутдинов, осужденный за массовый расстрел сослуживцев, пять раз пытался подписать контракт с Минобороны, чтобы уйти на СВО. Его отец Салим Шамсутдинов пояснил, что молодой человек во всех случаях получил отказ.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом поселке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. В результате ЧП погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергался в отдаленной воинской части.