18 октября 2025 в 10:46

Глава Башкирии опроверг слухи о причинах взрыва на заводе «Авангард»

Хабиров: взрыв на заводе «Авангард» был вызван не атакой беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке прогремел не из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, завод был построен давно, но он выполняет важную государственную задачу.

Что касается предприятия, то пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошел взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты, — написал глава региона.

Хабиров отметил, что впереди большой объем работ, и предприятие может рассчитывать на помощь в подборе подрядных организаций. Он также выразил благодарность оперативным службам, которые, по его словам, работали на месте всю ночь.

Ранее глава региона сообщил, что всех пострадавших при взрыве на заводе Авангард в Стерлитамаке перевезут для лечения в Уфу. По его словам, двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести. Он подчеркнул, что угрозы жизни никому из них нет. Хабиров выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь.

