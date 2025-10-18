Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:49

Раскрыта судьба пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Состояние двоих пострадавших в Стерлитамаке оценивается как тяжелое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всех пострадавших при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке перевезут для лечения в Уфу, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще троих — средней тяжести.

Пять человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевезти в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных — средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет, — заверил руководитель региона.

Он также отметил, что все погибшие — женщины. В их числе — молодая девушка 2002 года рождения, у двух женщин остались дети. Хабиров выразил их семьям соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь.

О взрыве стало известно в пятницу, 17 октября. Местные жители рассказывали о столбе дыма над предприятием. В мэрии горожан призвали не поддаваться панике. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

