Гибель семьи, пожар и волна дронов: как ВСУ атакуют РФ 18 октября

Супруги, проживавшие в пункте временного размещения Херсонской области, погибли при налете украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности новых атак ВСУ на Россию — в материале NEWS.ru.

Супружеская пара погибла от удара дрона ВСУ

Супруги, проживавшие в пункте временного размещения Херсонской области, погибли при налете украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, также враг нанес еще ряд ударов по жилому сектору, и дома местных жителей получили повреждения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных», — отметил он.

Белгородец чуть не погиб при ударе БПЛА ВСУ

Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого один человек получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены объекты инфраструктуры. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. <…> В результате прилета боеприпасов есть повреждения на двух объектах инфраструктуры», — говорится в публикации.

Фото: Социальные сети

ПВО отразила налет БПЛА на Воронежскую область

Над Воронежем и четырьмя районами Воронежской области ПВО обнаружила и уничтожила девять беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил отмену угрозы непосредственного удара в нескольких муниципальных образованиях. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Губернатор уточнил, что угроза удара беспилотников отменена непосредственно в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные новые угрозы.

ВСУ запустили по территории России почти 30 дронов

Системы противовоздушной обороны в течение двух часов уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских приграничных регионов, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Воздушная атака была отражена с 21:00 до 23:00 мск.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью, где сбили девять беспилотников, и над Белгородской областью, где уничтожили восемь аппаратов. Над Брянской областью перехватили шесть дронов.

Еще два беспилотника сбили над Волгоградской областью и два над Орловской. По одному дрону уничтожили над Курской и Ростовской областями.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ПВО сбила свыше 40 дронов в ночь на 18 октября

Российские силы ПВО за прошедшую ночь, с 17 на 18 октября, сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены на 12 регионами и над Черным морем.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наибольшее количество беспилотников противника было уничтожено над территорией Брянской области — 12 дронов за ночь. По пять БПЛА сбили над Калужской областью и Башкирией, еще три — над Подмосковьем. По два дрона уничтожили в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областях. Над акваторией Черного моря было сбито шесть украинских БПЛА.

В Ульяновской области вспыхнула подстанция

В Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция, никто не пострадал, передает пресс-служба центра управления регионом. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, который находится в 88 км от областного центра. По данным ведомства, в результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Пожар локализован, работа подстанции восстановлена, подача электричества осуществляется в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Над Ростовской областью сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат уничтожили в Боковском районе Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, обошлось без жертв. Он отметил, что последствия атаки уточняются. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По данным военных, БПЛА уничтожен в Боковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — рассказал губернатор.

