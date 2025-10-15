В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе Депутат Чаплин: при задержке премий сотрудник вправе требовать компенсацию

В случае задержки выплаты премии работник имеет законное право на предъявление требования о компенсации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, сотрудник может взыскать денежные средства за каждый день просрочки.

При регулярной задержке премиальных выплат работник вправе требовать компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Важно отличать разовые поощрительные выплаты от регулярных премий, которые являются частью системы оплаты труда. Все премии, являющиеся частью системы оплаты труда, подлежат обложению НДФЛ. Если работодатель не удерживает налог с премиальных выплат, это является нарушением налогового законодательства, — подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что теперь премию за дисциплинарные проступки можно снижать только за тот период, когда было совершено нарушение. По словам депутата, повторное наказание за одно и то же нарушение в виде лишения поощрительных выплат в последующих периодах не допускается.

