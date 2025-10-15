Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 07:05

В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе

Депутат Чаплин: при задержке премий сотрудник вправе требовать компенсацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае задержки выплаты премии работник имеет законное право на предъявление требования о компенсации, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, сотрудник может взыскать денежные средства за каждый день просрочки.

При регулярной задержке премиальных выплат работник вправе требовать компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Важно отличать разовые поощрительные выплаты от регулярных премий, которые являются частью системы оплаты труда. Все премии, являющиеся частью системы оплаты труда, подлежат обложению НДФЛ. Если работодатель не удерживает налог с премиальных выплат, это является нарушением налогового законодательства, — подчеркнул Чаплин.

Он отметил, что теперь премию за дисциплинарные проступки можно снижать только за тот период, когда было совершено нарушение. По словам депутата, повторное наказание за одно и то же нарушение в виде лишения поощрительных выплат в последующих периодах не допускается.

Ранее сообщалось, что в России за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано минимальное за последние 17 лет соотношение между средними пенсиями и зарплатами. Среднемесячный доход достиг 96 тысяч рублей, в то время как пенсионные выплаты составили 23 тысячи рублей. Таким образом, уровень пенсий оказался на уровне 24% от заработной платы.

