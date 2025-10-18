Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:59

«Информация о последствиях уточняется»: в приграничном регионе сбили БПЛА

Слюсарь: в Боковском районе Ростовской области уничтожили беспилотник

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Беспилотный летательный аппарат уничтожили в Боковском районе Ростовской области, заявил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По словам губернатор, обошлось без жертв. Он отметил, что последствия атаки уточняются.

По данным военных, БПЛА уничтожен в Боковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — рассказал губернатор.

Ранее системы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области. Слюсарь заявил, что цели были уничтожены над территориями пяти муниципальных образований, включая Новошахтинск. В результате никто не пострадал. По предварительным данным, в хуторе Киселево повреждения получил частный дом.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайме, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.

Ростовская область
БПЛА
Юрий Слюсарь
ВСУ
