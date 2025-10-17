Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:20

В Госдуме обратились к Гуфу из-за билетов на концерт за 800 тысяч рублей

Депутат Толмачев призвал Гуфа направить прибыль от билетов в ложу на нужды СВО

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить прибыль от своих концертов на помощь участникам специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, этот шаг станет лучшим способом завершить карьеру исполнителя.

Гуф готовит прощальный тур. Цена за билет в ВИП-ложу — 800 тысяч рублей. Лучший способ завершить творческую карьеру и создать новую, действительно хорошую ассоциацию со своим именем взамен старого мема — помочь главному делу в стране. Призываю Гуфа подумать над тем, чтобы направить на нужды СВО средства от продажи билетов в VIP-ложи. Это будет настоящий поступок, — высказался Толмачев.

Ранее, во время выступления в Екатеринбурге, Гуф объявил о своем уходе со сцены. Исполнитель заявил, что больше не испытывает желания заниматься рэпом. 2 декабря в Москве состоится его заключительное выступление в рамках гастрольного тура.

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, ранее объявил об уходе в армию. В Telegram-канале он опроверг слухи о своем отъезде за границу и назвал дату отправки на срочную службу — 28 ноября.

