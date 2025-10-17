Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию Рэпер Macan заявил, что пойдет на службу в армию 28 ноября

Известный рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, подтвердил свою явку для прохождения срочной службы. В своем Telegram-канале артист лично опроверг слухи об отъезде за границу и назвал точную дату отправки в войска — 28 ноября.

В последнее время огромное количество неправдивых инфо-вбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию, — сказал Macan.

Ранее сообщалось, что Косолапов не прибыл на сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве. Согласно имевшейся информации, рэпер должен был явиться в призывной пункт в среду, 15 октября.

Перед этим Macan опроверг слухи о своем уклонении от армии, появившись в военкомате по повестке и разместив фотографию из московского пункта призыва. К своему снимку в интернете музыкант добавил заявление о готовности пройти военную службу.

Кроме того, Косолапов отменил выступления, запланированные на декабрь и май. Поклонники предполагают, что это связано с планами рэпера пройти службу в ВС РФ.