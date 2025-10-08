Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 16:34

Macan отменил концерты после получения повестки

Рэпер Macan отменяет концерты на фоне сообщений о его отправке в армию

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) Рэпер Macan (Андрей Косолапов) Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) отменил концерты в декабре и мае, сообщил Telegram-канал Mash. Поклонники связывают это с возможным уходом Косолапова в армию — его обязали явиться в военкомат 15 октября.

Перед этим Косолапов сообщил фанатам, что получил повестку и теперь готовится к службе. В призывной пункт он пообещал прийти сам. Исполнитель уже прошел медкомиссию.

Как сообщает канал, Косолапов может попасть в элитный Семеновский полк, где несет службу актер Глеб Калюжный. Есть вероятность, что военкомат пойдет навстречу звезде, если тот выскажет свои пожелания по роду войск. При этом категория годности у рэпера — «А», а это значит, что он может попасть и в ВДВ, и на флот.

Ранее Macan за месяц получил 40 штрафов на сумму 84 тыс. рублей. Всего за месяц после покупки Toyota Camry исполнитель получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой.

рэперы
повестки
армия
Macan
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.