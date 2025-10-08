Macan отменил концерты после получения повестки Рэпер Macan отменяет концерты на фоне сообщений о его отправке в армию

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) отменил концерты в декабре и мае, сообщил Telegram-канал Mash. Поклонники связывают это с возможным уходом Косолапова в армию — его обязали явиться в военкомат 15 октября.

Перед этим Косолапов сообщил фанатам, что получил повестку и теперь готовится к службе. В призывной пункт он пообещал прийти сам. Исполнитель уже прошел медкомиссию.

Как сообщает канал, Косолапов может попасть в элитный Семеновский полк, где несет службу актер Глеб Калюжный. Есть вероятность, что военкомат пойдет навстречу звезде, если тот выскажет свои пожелания по роду войск. При этом категория годности у рэпера — «А», а это значит, что он может попасть и в ВДВ, и на флот.

Ранее Macan за месяц получил 40 штрафов на сумму 84 тыс. рублей. Всего за месяц после покупки Toyota Camry исполнитель получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой.