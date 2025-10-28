Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 19:07

Симоньян вызвали в украинский суд

Симоньян сообщила о вызове в Шевченковский суд Киева по уголовным статьям

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале о вызове в Шевченковский районный суд Киева по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Она прокомментировала получение судебной повестки на 30 октября, предложив украинским властям пока не тратить бумагу, поскольку не сможет присутствовать в указанный срок.

Не возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцы, ну никак, к сожалению. А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока, — написала журналист.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения Симоньян по четырем уголовным статьям. Среди них «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны», а также статья об «оправдании спецоперации на Украине».

Следственный комитет тем временем завершил расследование уголовного дела о подготовке убийства Симоньян. Летом 2023 года ФСБ, МВД и СКР предотвратили покушение, задержав исполнителей, по версии следствия, работавших на Службу безопасности Украины.

Маргарита Симоньян
Украина
суды
журналисты
повестки
