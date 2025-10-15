Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:54

Рэпер Macan не явился в военный комиссариат Москвы

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не прибыл в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. Согласно имеющейся информации, он должен был явиться в призывной пункт 15 октября.

Журналисты ожидали появления артиста утром, говорится в материале. Однако рэпер так и не посетил военкомат в установленные сроки.

Ранее Macan опроверг слухи о своем уклонении от армии, появившись в военкомате по повестке и разместив фотографию из московского пункта призыва. К своему снимку в интернете музыкант добавил заявление о готовности пройти военную службу.

Кроме того, Косолапов отменил выступления, запланированные на декабрь и май. Поклонники предполагают, что это связано с планами рэпера пройти службу в ВС России.

Также стало известно, что Macan и его лейбл Golden Sound рискуют недополучить около 500 млн рублей в 2026 году из-за призыва артиста в армию. Эта сумма складывается из гонораров за 30 концертов и корпоративных выступлений, а также планируемых доходов от музыкальных релизов.

Macan
рэперы
армия
военкоматы
призывники
Москва
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Белорусскую туристку продали на органы Мьянме и сожгли ее тело
Эксперт рассказал, когда лучше покупать зимние шины
Кремль ответил на критику Трампа об экономике России
Пресненский суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.