Рэпер Macan не явился в военный комиссариат Москвы

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не прибыл в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. Согласно имеющейся информации, он должен был явиться в призывной пункт 15 октября.

Журналисты ожидали появления артиста утром, говорится в материале. Однако рэпер так и не посетил военкомат в установленные сроки.

Ранее Macan опроверг слухи о своем уклонении от армии, появившись в военкомате по повестке и разместив фотографию из московского пункта призыва. К своему снимку в интернете музыкант добавил заявление о готовности пройти военную службу.

Кроме того, Косолапов отменил выступления, запланированные на декабрь и май. Поклонники предполагают, что это связано с планами рэпера пройти службу в ВС России.

Также стало известно, что Macan и его лейбл Golden Sound рискуют недополучить около 500 млн рублей в 2026 году из-за призыва артиста в армию. Эта сумма складывается из гонораров за 30 концертов и корпоративных выступлений, а также планируемых доходов от музыкальных релизов.