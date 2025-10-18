Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:41

СК РФ потребовал доклад о причинах взрыва на заводе «Авангард»

Доклад о ходе расследования причин взрыва на заводе «Авангард» представят СК РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доклад о расследовании причин взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщили в ведомстве. В результате чрезвычайного происшествия на заводе погибли три человека.

В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия на промышленном предприятии в Республике Башкортостан, — говорится в сообщении ведомства.

Следственное управление СК РФ по региону объявило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по республике Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров опроверг причастность беспилотников к взрыву на заводе. По его словам, завод был построен давно, но он выполняет важную государственную задачу. Он также выразил благодарность оперативным службам, которые, по его словам, работали на месте всю ночь.

