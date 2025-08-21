Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата не берут в зону СВО Адвокат Нагиев: расстрелявшему солдат Шамсутдинову отказывают в отправке на СВО

Осужденный за массовое убийство сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов не может отправиться на СВО, несмотря на многократные просьбы, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Нагиев. Его заявления уже несколько лет остаются без ответа.

По словам правозащитника, его подопечный с 2022 года неоднократно обращался через администрацию колонии с желанием принять участие в спецоперации. Он направлял соответствующие письма, последнее из которых было написано в прошлом году.

Он <...> хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет, — рассказал собеседник агентства.

В октябре 2019 года во время сдачи караула Шамсутдинов открыл огонь, в результате чего погибли восемь военнослужащих, двое были ранены. Свой поступок он объяснил неуставными отношениями в части. В 2021 году суд приговорил его к 24,5 года колонии строгого режима.

Ранее военный эксперт Евгений Норин заявлял, что Шамсутдинова не возьмут служить в ЧВК «Вагнер», поскольку у компании хорошо организован отбор и ей не нужны «маньяки и социопаты». Он добавил, что вагнеровцам требуются бойцы, из-за чего они могут закрыть глаза на «какие-то не самые привлекательные черты», но не на убийство сослуживцев.