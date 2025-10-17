Мужчина внезапно напал на молодую девушку и стал угрожать ей ножом

Мужчина напал на семнадцатилетнюю девушку во дворе дома в Краснодаре, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Подростку удалось вырваться из рук злоумышленника, она забежала в ближайшее заведение общепита. Правоохранители ищут мужчину.

Как отметил канал, мужчина вышел из подъезда дома на улице Яцкова. Он схватил девушку и стал ей угрожать ножом. Злоумышленник потащил девушку в сторону дома, но ей удалось оторваться от него.

Ранее в Казани неизвестный с ножом напал на 34-летнюю женщину. Инцидент произошел рядом с гимназией № 94. Женщина проводила дочку в школу и собиралась сесть в машину, когда на нее набросился неизвестный в черном костюме и шлеме. Пострадавшая попала в реанимацию, полиция ищет злоумышленника.

До этого пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви в городе Чаренцаване. Тот пришел на службу, чтобы проститься с умершем в аварии крестником. Пострадавшего доставили в городской медцентр в тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти. 57-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.