Разнявший драку детей в Москве мужчина попал в поле зрения полиции Полиция устанавливает обстоятельства избиения ребенка у ЖК «Алхимово» в Москве

Полиция начала проверку по факту избиения ребенка на детской площадке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В ведомстве уточнили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают место, время и другие обстоятельства произошедшего.

Полицейские изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК «Алхимово» взрослый гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнему мальчику, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что мужчина нецензурно выражался и избил ребенка на детской площадке в ЖК «Алхимово» в Новой Москве. Незнакомец схватил мальчика и ударил коленом в живот, ребенок заплакал. По словам соседей, прохожий сначала разнял детскую драку и лишь затем набросился на одного из ребят. Мальчик просил отпустить его и объяснял, что конфликт произошел из-за оскорбления его матери.

