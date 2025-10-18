Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 20:50

Разнявший драку детей в Москве мужчина попал в поле зрения полиции

Полиция устанавливает обстоятельства избиения ребенка у ЖК «Алхимово» в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция начала проверку по факту избиения ребенка на детской площадке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В ведомстве уточнили, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают место, время и другие обстоятельства произошедшего.

Полицейские изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК «Алхимово» взрослый гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнему мальчику, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что мужчина нецензурно выражался и избил ребенка на детской площадке в ЖК «Алхимово» в Новой Москве. Незнакомец схватил мальчика и ударил коленом в живот, ребенок заплакал. По словам соседей, прохожий сначала разнял детскую драку и лишь затем набросился на одного из ребят. Мальчик просил отпустить его и объяснял, что конфликт произошел из-за оскорбления его матери.

До этого жителя Тюменской области приговорили к 16 месяцам принудительных работ за избиение матери из-за громкости телевизора. Мужчина ранее был судим за изнасилование.

избиения
Москва
дети
полиция
