18 октября 2025 в 12:18

Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора

Житель Тюменской области избил мать из-за громко работавшего телевизора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Тюменской области приговорили к 16 месяцам принудительных работ за избиение матери из-за громкости телевизора, передает Ura.ru. Он два раза ударил кулаком по лицу женщины, которая пыталась вернуть пульт.

По словам фигуранта, он случайно ударил мать, когда та разнимала их с братом. На суде женщина и ее второй сын подтвердили его версию. Уточнялось, что мужчину уже был судим за изнасилование.

Ранее в Пермском крае суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя, забившего до смерти собственную мать. Осужденный, будучи в длительном запое, поссорился с женщиной и избил ее. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, ряда переломов лицевых костей и обширных кровоизлияний.

До этого в Кемерово возле одного из городских баров убили молодого человека. По словам очевидцев, парня зарезали в ходе драки на улице Дружбы в Южном микрорайоне. Убийца нанес ему смертельный удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения юноша скончался по пути в больницу.

