17 октября 2025 в 13:15

Забившего мать до смерти россиянина осудили на 10 лет в Прикамье

В Пермском крае суд приговорил местного жителя, забившего до смерти собственную мать, к 10 годам колонии строгого режима, пишет perm.aif.ru со ссылкой на краевую инстанцию. Трагедия произошла весной этого года в Березниках.

По данным следствия, осужденный, будучи в длительном запое, поссорился с матерью и избил ее. Женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, ряда переломов лицевых костей и обширных кровоизлияний. Обнаружив ее тело на следующий день, мужчина не вызвал скорую помощь, а просто ушел за выпивкой.

Несмотря на жалобу фигуранта дела на слишком суровый приговор, решение суда оставили без изменений. Помимо основного наказания, с осужденного взыскали 1 млн рублей в пользу его брата.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 38-летнего мужчины. По данным следствия, он насмерть избил бывшего мужа своей возлюбленной и утопил его тело.

