17 октября 2025 в 10:54

Петербуржца задержали по подозрению в убийстве экс-мужа своей пассии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 38-летнего мужчины, пишет «Мойка78» со ссылкой на ГУ МВД по региону. Как выяснилось, погибший был бывшим мужем возлюбленной подозреваемого.

По версии следствия, у задержанного был конфликт с погибшим. Предполагается, что во время словесной перепалки подозреваемый сильно избил оппонента до потери сознания. После этого он поместил его в багажник иномарки и увез за город. По дороге мужчина скончался.

С целью скрыть преступление предполагаемый убийца завернул тело в тент, обвязал цепью и сбросил в озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области. В отношении петербуржца завели уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее новосибирца, до смерти избившего друга из-за ревности, отправили в колонию на восемь лет. Отмечается, что злоумышленник пытался убедить всех, что нашел потерпевшего на улице.

