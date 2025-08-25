Новосибирец расправился с другом из ревности к жене

Новосибирца, до смерти избившего друга из-за ревности, отправили в колонию на восемь лет, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на силовиков. Отмечается, что злоумышленник пытался убедить всех, что нашел потерпевшего на улице.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что инцидент произошел ночью 17 декабря 2024 года в одной из квартир в Первомайском районе Новосибирска. Владелец квартиры вместе с 46-летним другом распивали алкоголь, и в какой-то момент он заподозрил свою жену в измене. Это привело к ссоре, которая переросла в драку: ревнивец избил гостя, и тот от полученных травм скончался.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый пытался убедить свидетеля заявить, что потерпевшего нашли избитым на улице, — пояснили в прокуратуре

Ранее сообщалось, что трое мужчин из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека. Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим. Отец потерпевшего сумел помешать обидчикам, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.