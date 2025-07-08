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08 июля 2025 в 12:31

Юноша с подельниками избил и вывез в лес друга своей девушки

В Ленобласти трое молодых людей похитили парня и избили его в заброшенном доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трое парней из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека, передает АН «Оперативное прикрытие». Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим.

Молодого человека отвезли в заброшенное здание в деревне Кукуй. Сначала злоумышленники избили парня, затем поместили его в багажник машины и увезли в лес. Там его удерживали и отобрали телефон на сумму 11,5 тысячи рублей.

Отец потерпевшего сумел прервать преступление, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.

Полиция задержала подозреваемых — 21-летнего жителя деревни Соснинка, 18-летнего жителя Киришей и 18-летнего уроженца Новгородской области. На старшего из задержанных заведено уголовное дело о похищении человека. Он ранее уже был судим: за кражу в несовершеннолетнем возрасте и сбыт имущества, добытого преступным путем. Сейчас он также подозревается в новой краже.

Ранее сообщалось, что в городе Лагани Республики Калмыкия военнослужащий Иван Юртеев надругался над соседкой. Перед изнасилованием он вколол ей сильнодействующее обезболивающее.

побои
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сёла
Россия
Ленинградская область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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