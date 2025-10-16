Драка возле бара в Кемерово закончилась гибелью местного жителя В Кемерово местного жителя убили в ходе драки у бара

Жителя Кемерово убили возле одного из городских баров, сообщает «Сiбдепо». Инцидент произошел в ночь на 16 октября. Идет расследование. В пресс-службе следственного комитета уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 15 УК РФ (убийство).

Очевидцы уточнили, что парня зарезали в ходе драки на улице Дружбы в Южном микрорайоне. Официально в управлении СК России по региону эту информацию еще не подтвердили.

