Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 21:21

В силовых структурах России высказались о целостности ВСУ

ТАСС: ВСУ не являются целостной армией из-за разного уровня подготовки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины не представляют собой целостной армии из-за значительных различий в уровне подготовки военнослужащих, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства объяснил, что причиной может быть то, что подготовка мобилизованных проходила на разных полигонах и в различных странах.

ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии ввиду различного уровня подготовки военнослужащих, — отметил собеседник агентства.

Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Киев 24» раскритиковал реформы главкома ВСУ Александра Сырского, указав на низкую укомплектованность подразделений и проблемы с координацией между армейскими корпусами. Собеседник ТАСС также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский лично саботировал процесс подготовки резервов.

Ранее бывший глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что украинской армии не по силам одолеть российские войска. По его словам, Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой. Он считает, что западные союзники дали стране «ложную надежду» и что никакие поставки оружия и других ресурсов не изменят текущее положение ВСУ на фронте.

ВСУ
армии
Украина
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нью-Йорк восстал против политики Трампа
Арестованный Карапетян готов возглавить новую партию
Воробьев забил невероятный гол с нулевого угла в матче ЦСКА
Трое мужчин открыли стрельбу в кафе из-за долгового спора
На Украине возмутились новыми военными реформами Сырского
Snapchat уличили в распространении опасной информации об оружии
Авиадиспетчер рассказал, как вулкан Килауэа на Гавайях повлиял на полеты
В Чернигове заброшенный сквер на окраине переименовали в честь Трампа
В силовых структурах России высказались о целостности ВСУ
Финляндия раскрыла свою позицию по вопросу допуска российских лыжников
Раскрыто, сколько операторов дронов теряют ВСУ каждый месяц
В МАГАТЭ рассказали, сколько займет подключение ЗАЭС к электропитанию
Дочь Федосеевой-Шукшиной высказалась об экстренной операции матери
Разнявший драку детей в Москве мужчина попал в поле зрения полиции
Горничную спа-салона задержали с наркотиками в нижнем белье
Российский регион полностью избавится от алкомаркетов
Израильский дрон атаковал экскаватор в Ливане
На Западе раскрыли, кто выиграет от встречи Путина и Трампа
В Германии оценили перспективы тоннеля между РФ и США
Дрель или перфоратор: что выбрать для ремонта стен и не прогадать
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.