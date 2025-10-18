В силовых структурах России высказались о целостности ВСУ ТАСС: ВСУ не являются целостной армией из-за разного уровня подготовки

Вооруженные силы Украины не представляют собой целостной армии из-за значительных различий в уровне подготовки военнослужащих, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства объяснил, что причиной может быть то, что подготовка мобилизованных проходила на разных полигонах и в различных странах.

ВСУ в своей общей массе не представляют собой целостной армии ввиду различного уровня подготовки военнослужащих, — отметил собеседник агентства.

Экс-заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Киев 24» раскритиковал реформы главкома ВСУ Александра Сырского, указав на низкую укомплектованность подразделений и проблемы с координацией между армейскими корпусами. Собеседник ТАСС также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский лично саботировал процесс подготовки резервов.

Ранее бывший глава британского Генштаба Дэвид Ричардс заявил, что украинской армии не по силам одолеть российские войска. По его словам, Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой. Он считает, что западные союзники дали стране «ложную надежду» и что никакие поставки оружия и других ресурсов не изменят текущее положение ВСУ на фронте.