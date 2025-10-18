Столичные полицейские заинтересовались избиением собаки в лифте многоэтажки В Москве полиция проводит проверку после избиения собаки в лифте

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения собаки в лифте многоквартирного дома в Москве, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Сообщение о жестоком обращении с животным в доме на Самаркандском бульваре поступило 17 октября. Полицейские установили, что собаку избила женщина.

На место выехал наряд патрульно-постовой службы полиции совместно с участковым уполномоченным. Они установили женщину, нанесшую в лифте несколько ударов собаке. При общении с полицейскими гражданка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, — сказано в публикации.

Кроме того, женщина отказалась предъявить документы. Волк сообщила о составлении протокола об административном правонарушении.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина избил собаку-инвалида. Инцидент произошел во дворе жилого дома в Подольске. Пока хозяйка ненадолго отлучилась, к ее собаке с парализованными задними лапами подошел нетрезвый мужчина. Пес укусил его, после чего злоумышленник вытащил животное из коляски, избил и с силой швырнул о землю. По словам очевидцев, собака выжила.