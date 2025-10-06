В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку с инвалидностью

В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку-инвалида, оставленную хозяйкой без присмотра на несколько минут, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент случился во дворе жилого дома в Подольске. Очевидцы утверждают, что хозяйка пса, у которого не работают задние лапы, отошла домой за одеждой для своего ребенка, а ее питомец остался ждать на улице. В этот момент к нему подошел нетрезвый мужчина.

Неизвестный попытался погладить пса, но тот его укусил. После этого мужчина достал собаку из коляски, несколько раз ударил ногой, поднял и с силой швырнул о землю. Расправившись с животным, он пошел к подъезду, вытирая с рук кровь. По словам жителей дома, собака выжила, но неизвестно, какие именно травмы получила. Возмущенные жильцы написали заявление в полицию и требуют привлечь мужчину к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее выяснилось, что в Дмитровском округе орудует живодер, измывающийся над котятами, и у него появился как минимум один подражатель в другом регионе. Двух животных с ампутированными лапами, пострадавших от него, нашли местные жители. За несколько месяцев до этого в поселке заметили участившиеся пропажи кошек.