Начинаем день правильно: худеем на оладушках по секретному кето-рецепту

Оладьи из миндальной муки — это не просто завтрак, а маленькое лакомство без вреда для фигуры. Они отлично держат форму и насыщают надолго. Такой идеальный кето-завтрак легко приготовить даже в будний день.

Ингредиенты: 2 яйца, 60 г миндальной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. топленого масла, 1/4 ч. л. морской соли, 1/2 ч. л. экстракта ванили, 30 мл кокосового молока. В сухой миске соединяют муку, разрыхлитель и соль. В отдельной посуде взбивают яйца, добавляют ваниль и молоко. Соединяют жидкую и сухую смесь, аккуратно перемешивают ложкой — тесто должно быть густым. Сковороду разогревают с топленым маслом и выкладывают тесто порциями. Жарят на среднем огне до золотистой корочки, не переворачивая слишком рано. Готовые оладьи подают с кокосовыми сливками и щепоткой корицы. Можно добавить 2–3 ягоды ежевики для легкой кислинки.

Благодаря топленому маслу и ванили вкус получается насыщенным и ароматным. Это не просто еда — это идеальный кето-завтрак, в котором каждый глоток приносит удовольствие.

