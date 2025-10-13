Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:25

Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли

Вафли из кабачков: простой рецепт Вафли из кабачков: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые вафли — это отличный способ разнообразить меню и использовать сезонные овощи вкусно и просто. Получаются они румяными, с легким сырным ароматом и приятной хрустящей корочкой. Готовятся быстро, а подать можно со сметаной, чесночным соусом или йогуртом с зеленью.

Для теста возьмите один крупный кабачок (примерно 300–350 г), натрите его на мелкой терке и отожмите лишний сок. В миске смешайте кабачковую массу с двумя яйцами, добавьте 3 столовые ложки муки и 50 г тертого сыра. Посолите, поперчите, можно добавить немного измельченного укропа или чеснока для аромата. Консистенция должна быть как у густого теста на оладьи.

Разогрейте вафельницу, смажьте решетки растительным маслом и выложите по 1–2 ложки теста на каждое отделение. Выпекайте около 5–6 минут до золотистой корочки. Готовые вафли переложите на решетку, чтобы не отсырели, и подавайте горячими.

  • Совет: попробуйте добавить ложку овсяных хлопьев — вафли получатся еще сытнее.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 г готовых вафель около 95 ккал; время приготовления — 25 минут.

Белорусский драник-сковородник: готовим огромную картофельную лепешку.

Читайте также
Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых: колечки в пышном кляре
Общество
Пожалуй, это лучший рецепт для кабачков, даже старых: колечки в пышном кляре
Итальянский рисовый пирог — десерт без муки и хлопот. Похож на творожное суфле, но вкуснее и проще
Общество
Итальянский рисовый пирог — десерт без муки и хлопот. Похож на творожное суфле, но вкуснее и проще
Волшебство в полоску: как испечь торт «Зебра»
Семья и жизнь
Волшебство в полоску: как испечь торт «Зебра»
Яблочных пирогов есть несметное множество. Этот особенный. Не шарлотка: нежное бисквитно-кексовое тесто и много яблок
Общество
Яблочных пирогов есть несметное множество. Этот особенный. Не шарлотка: нежное бисквитно-кексовое тесто и много яблок
Такую капусту вы не пробовали! Готовим в нежной томатно-сметанной заливке
Семья и жизнь
Такую капусту вы не пробовали! Готовим в нежной томатно-сметанной заливке
кабачки
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Опытный поисковик оценил шансы найти исчезнувшую семью Усольцевых
По каким принципам причисляют к лику святых: в прошлом и в современности
Стресс ухудшил состояние пятилетней дочери Блиновской
Воробьев раскрыл, сколько снегоуборочных машин закупят в Подмосковье
НАТО дали инструкции по российским самолетам
Зарезавший девушку и ее соседку подросток из Приангарья страдал паранойей
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.