Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли

Кабачковые вафли — это отличный способ разнообразить меню и использовать сезонные овощи вкусно и просто. Получаются они румяными, с легким сырным ароматом и приятной хрустящей корочкой. Готовятся быстро, а подать можно со сметаной, чесночным соусом или йогуртом с зеленью.

Для теста возьмите один крупный кабачок (примерно 300–350 г), натрите его на мелкой терке и отожмите лишний сок. В миске смешайте кабачковую массу с двумя яйцами, добавьте 3 столовые ложки муки и 50 г тертого сыра. Посолите, поперчите, можно добавить немного измельченного укропа или чеснока для аромата. Консистенция должна быть как у густого теста на оладьи.

Разогрейте вафельницу, смажьте решетки растительным маслом и выложите по 1–2 ложки теста на каждое отделение. Выпекайте около 5–6 минут до золотистой корочки. Готовые вафли переложите на решетку, чтобы не отсырели, и подавайте горячими.

Совет: попробуйте добавить ложку овсяных хлопьев — вафли получатся еще сытнее.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: в 100 г готовых вафель около 95 ккал; время приготовления — 25 минут.

