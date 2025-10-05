Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 08:55

Белорусский драник-сковородник: огромная картофельная лепешка для всей семьи

Гигантский драник: простой рецепт

Все гениальное — в картошке. Так бы, наверное, мог сказать белорусский кулинар-экспериментатор. Если драники — классика, то сковородник стал их «старшим братом»: один большой картофельный пирог, который обжаривают на сковороде. Получается хрустящая золотистая лепешка, которую удобно разрезать и делить за столом.

Очистите и натрите 1 кг картофеля, добавьте 1 мелко натертую луковицу, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль и перец. Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте ложкой и жарьте под крышкой на медленном огне около 15 минут. Аккуратно переверните сковородник на другую сторону и доведите до готовности еще 10 минут. Нарежьте на сегменты, как пиццу, и подавайте со сметаной.

  • Совет: чтобы гигантский сковородник не развалился, можно добавить 1 ст. л. манки — она соберет картофельную массу.

Читайте также: белорусские колдуны с кабачками. Едим и худеем!

национальная кухня
Белоруссия
простые рецепты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
