Белорусский драник-сковородник: огромная картофельная лепешка для всей семьи

Все гениальное — в картошке. Так бы, наверное, мог сказать белорусский кулинар-экспериментатор. Если драники — классика, то сковородник стал их «старшим братом»: один большой картофельный пирог, который обжаривают на сковороде. Получается хрустящая золотистая лепешка, которую удобно разрезать и делить за столом.

Очистите и натрите 1 кг картофеля, добавьте 1 мелко натертую луковицу, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль и перец. Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте ложкой и жарьте под крышкой на медленном огне около 15 минут. Аккуратно переверните сковородник на другую сторону и доведите до готовности еще 10 минут. Нарежьте на сегменты, как пиццу, и подавайте со сметаной.

Совет: чтобы гигантский сковородник не развалился, можно добавить 1 ст. л. манки — она соберет картофельную массу.

