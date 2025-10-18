В Чернигове заброшенный сквер на окраине переименовали в честь Трампа

В Чернигове заброшенный сквер на окраине переименовали в честь Трампа

Власти Чернигова переименовали заброшенный сквер на окраине города в честь президента США Дональда Трампа, передает издание «Страна.ua». Отмечается, что раньше он носил название «Сказка».

По информации журналистов, местные жители не оценили идею властей. Некоторые украинцы указали, что сам американский лидер вряд ли жил бы в полузаброшенной части города, требующей ремонта. Другие не поняли, почему сквер решили назвать в честь президента США.

А что Дональд Трамп сделал для Украины, чтобы в честь него переименовывать улицы? Я вижу только треп, — сказал пожилой местный житель.

Ранее Трамп обратил внимание, что в урегулировании конфликта Украины и России есть огромный успех. По мнению президента, в целом все идет «довольно неплохо».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Трампа за слова о стремлении президента РФ Владимира Путина к миру. Украинский политик спорил с американским лидером и требовал оказать давление на Москву. Также Зеленский призывал Вашингтон оказывать Киеву более активную военную помощь.