18 октября 2025 в 19:59

Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, которую дал американский лидер Дональд Трамп во время их встречи в Вашингтоне, пишет Daily Mail. Глава Белого дома утверждал, что президент РФ Владимир Путин стремится к миру.

В то же время Зеленский спорил с Трампом и требовал оказать давление на Россию. Кроме того, украинский лидер настаивал на более активной помощи Киеву со стороны США.

Американский президент продолжал выражать уверенность в том, что урегулирование конфликта не за горами, — говорится в публикации.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что Зеленский остался недоволен итогами встречи с Трампом. При этом европейский лидер пообещал, что будет ратовать за оказание помощи украинской стороне.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев счел неправильным тезис американского лидера о двух победителях в конфликте. По его словам, завершение специальной военной операции обернется «смертью» для нынешнего правительства Украины.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру
