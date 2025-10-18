Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:11

Медведев объяснил, почему Трамп был не прав на встрече с Зеленским

Медведев счел неправильным тезис Трампа о двух победителях на Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев счел неправильным высказанный на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским тезис американского лидера Дональда Трампа о двух победителях на Украине. В своем Telegram-канале политик объяснил, что завершение СВО обернется «смертью» для нынешнего правительства Украины.

Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: «Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте». Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома, — отметил он.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента в настоящее время заметно ухудшается.

