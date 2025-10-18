Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 17:10

Мерц рассказал, что ему сообщил Зеленский после встречи с Трампом

Мерц: Зеленского не устроили итоги встречи с Трампом

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фридрих Мерц и Владимир Зеленский Фото: Handout Bundesregierung/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен итогами встречи с американским лидером Дональдом Трампом, передает телеканал N-tv со ссылкой на слова канцлера Германии Фридриха Мерца. В то же время европейский лидер пообещал, что будет ратовать за оказание помощи Киеву.

Визит прошел не так, как хотел Зеленский, — сообщил Мерц.

Ранее канцлер Германии заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и Трампа может способствовать урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул особую ответственность и возможности главы Белого дома в решении международных кризисов. Заявление было сделано после телефонного разговора Путина и Трампа, по итогам которого стороны договорились о подготовке саммита в Будапеште.

До этого Мерц внезапно призвал к миру на Украине. Это произошло после встречи Зеленского с Трампом. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович напомнил, что раньше канцлер выступал за поставки украинской стороне американских крылатых ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Украина
