Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште Мерц считает, что встреча Путина и Трампа даст надежду на изменения на Украине

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может способствовать урегулированию конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик отметил ответственность и возможности хозяина Белого дома в решении международных кризисов.

Заявление прозвучало после телефонного разговора Путина и Трампа. В ходе переговоров была достигнута договоренность о подготовке саммита в Будапеште.

Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха президентства Трампа, он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению конфликта там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду, — указал Мерц.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 16 октября и продолжались 2,5 часа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже распорядился создать организационный комитет для подготовки к саммиту, подтвердив серьезность намерений сторон.

Ранее Трамп заявил, что Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что венгерский политик ему нравится. Он также похвалил Орбана за проделанную работу, из-за которой Венгрия является безопасной страной.