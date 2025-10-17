Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:35

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конвертики из творожного теста с яблоками — это та выпечка, которая покоряет с первого укуса. Нежное, буквально тающее во рту тесто на творожной основе и сочная ароматная начинка из яблок с корицей создают идеальную гармонию вкусов. Эти аккуратные конвертики выглядят настолько аппетитно, что ими хочется украсить даже праздничный стол. Они хороши как в теплом, так и в холодном виде, а их приготовление — это настоящий творческий процесс, который приносит удовольствие. Благодарим Людочку за этот волшебный рецепт, который обязательно станет фаворитом в вашей кулинарной книге!

Для теста: 250 г творожной массы, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 300 г муки. Для начинки: 2 яблока, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. сахара, мак для посыпки. Для смазки: 1 желток, 1 ст. л. молока. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками. Смешайте с корицей и сахаром. Для теста смешайте творог, яйцо, сахар, соль, масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт, нарежьте квадратами. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края конвертиком. Смажьте желтком с молоком, посыпьте маком. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
